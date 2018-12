Erken Petekkaya'dan 40 programında bomba açıklamalar: Aylık kazancım 450 bin TL'den fazla

Ben 4-5 gün oldu marka ödüllerine gittim. Lezzet ödülü aldık. Orada magazinci arkadaşlar haklı olarak sordular. Ben meslek hayatımda bir türlü susmayı bilemedim. Bugün bundan sonra susacağım ve konuşmayacağım dedim. Bugün ben bu konuyu kapatıyorum. Ne kendimi ne de başkalarını üzmek istemiyorum. Ben ne söylersem bundan sonra polemik olur. Gerek yok konuşmaya, gerçekten gerek yok. Üzüldüm, yeniden niye üzülelim ki. O işler röportajda alkol muhabbeti yüzünden oldu. Başıma ne geliyorsa röportajlardan geliyor. Her şey güzel olsun. Her şey saygılı, sevgili olsun dünyada. Ben kindar bir insan değilim. Benim hiçbir zaman hiçbir insana kinim olmadı. Bana kazık atanlara da olmadı. Geçer benim sinirim. Ahmet Abi için geçerli değil sadece, bütün insanlara böyle.

"ÇOK CANIM YANDIĞINDA ÖFKEMİ KONTROL EDEMİYORUM"

Buket Aydın, ünlü oyuncuya öfke kontrol problemi olup olmadığını da sordu. Canı çok yandığında öfkesini kontrol edemediğini ifade eden Petekkaya, şunları söyledi:

"Evet, var ama şöyle; çok canım yandığında, bana çok büyük haksızlık edildiğinde ve kariyerimle, ekmeğimle, aile hayatımla oynanmaya kalktığımda öfkemi kontrol edemediğim oldu. Uzun zamandır bunu ben de düşünüyorum ve artık o halimden ben de hoşlanmıyorum. Herkesi affetmeye karar verdim. Bana hayatımda çok kötülükler yapıldı. Yalnız meslek hayatımda değil, başka hayatlarda da. Çok kazıklar da yedim. Her ne olursa olsun tanıştığım her insana 10 numara vererek başladım. 9 oldu, 8 oldu, 7'ye düştü, 6, 5, 1, 0, eksi 35'e gidenler oldu. Ama yine her tanıştığım insana 10 numara verdim. Bu yüzden çok üzüldüm ama bunu da değiştirmeyeceğim. Geçmişe bakıp derslerimi alıp, yeri geldiğinde susmayı bilip daha yaşıma uygun davranmam gerekiyor. Çocukluğumu bir türlü atlatamadım. Yani herkesi affetmek istiyorum. Her şeyi affedeceğim. Kendimi de hatalarımı da affedeceğim. Bundan sonra daha güzel, daha pozitif, daha hayata güzel bakıp, daha sinirlenmeden, beni kıran varsa sebeplerini anlatıp, 'Niye beni kırdın?' diye daha iyi sorup, sebeplerini öğrenmeye çalışıp daha kalitesi yüksek bir hayat yaşamaya çalışacağım. Çünkü ben de ailem de dostlarım da çok yoruldu."