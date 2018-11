Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanı bugün Star TV tarafından yayınlandı. Leyla, ortaklık belgelerini Can’a götürerek Sanem’in masumiyetini kanıtladı. Yayınlanan Erkenci Kuş 18. yeni bölüm 2. fragmanında; Sanem, Cey Cey'le telefonda konuşurken Can duyuyor. Can istifa eden Sanem'i bakkalda ziyarete gidiyor. Sanem'i işe dönmeye ikna eden Can onun gözlerine bakamadığını söylüyor. Aşıklar asansörde mahsur kalıyor.

İşte Erkenci Kuş 18. yeni bölüm fragmanları…