Erkenci Kuş'ta Sanem'in kıskançlık krizi! Erkenci Kuş 28. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş dizisi 2 Şubat Cumartesi akşamı 28. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Erkenci Kuş'un yeni bölümüne Sanem'in kıskançlık krizi damga vuracak. Can ve Ceyda’nın barda birlikte olduğunu öğrenen Sanem’i uyku tutmaz. Birlikte dağ evine gideceklerini düşünüp yola çıkar.

Bir kenarda gizlenen Sanem, Can’ı beklemeye başlar. Tahmini yanlış çıkar, Can tek başına eve gelmiştir ve Sanem’in gizlendiğini fark eder ve bu durum hiç hoşuna gitmez. Bu arada ajanstakiler Red mode kampanyası için çalışmaktadır, bu iş Can için çok önemlidir, fakat Aylin’in kafasında başka planlar vardır. Bir yandan mahallede de söz telaşı vardır. Osman, Leyla’yı istemek için hazırlıklara başlamıştır.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüma’nın, Can’ın annesi olduğunu öğrenen Sanem şoka girer ve annesiyle kötü bir şekilde tanıştıklarını Can’a açıklamaya çalışır. Yıllar sonra annesini bir anda karşısında gören Can ise allak bullak olmuştur, mümkün olduğunca Hüma’dan uzak durmaya çalışır ve dağ evinde kalmaya başlar. Emre de annesinin dönüşüne çok şaşırmıştır, Can’a bu konuda destek olur. Can bir yandan hayatta tek sevdiği ve güvendiği kadına bir an önce evlilik teklifi etmek için hazırlıklara başlar. Tüm olanlardan habersiz Sanem ise, Can’a yalan söylediği için vicdanıyla hesaplaşmakta ve ona gerçekleri söylemek için fırsat kollamaktadır.