Erkenci Kuş'un çekimleri sona erdi! Erkenci Kuş final bölümü ne zaman?

Star TV'de önümüzdeki hafta 51. bölümüyle final yapacak olan dizisi Erkenci Kuş'a oyuncular ve set ekibi veda etti.

Gold Film'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri tamamlandı.

Dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, son set gününde çekilen veda fotoğrafını Instagram'dan "Ben sizi çok sevdim. Kimseyi bulmaya çalışmayın biz işte" notuyla paylaştı.

Erkenci Kuş final bölümüyle 6 Ağustos Salı akşamı Star'da!

