Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! ''Sen adam değilsin, hadi beni mahkemeye ver''

Futbol yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, SkySpor Youtube kanalında olay yaratan açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Şenol Güneş'in Hatayspor'un antrenmanlarını Riva'da yapmasıyla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Hatayspor ile ilgili, "Bu takımlar şimdi Riva’da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman? Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLENDEN BİRİ OLSAYDI AYNI CÜMLEYİ KURAR MIYDIN ŞENOL GÜNEŞ?"

Şenol Güneş'in açıklamalarına çok sert tepki gösteren Erman Toroğlu, "Allah muhafaza orada ailenden biri olsaydı aynı cümleyi kurar mıydın Şenol Güneş? Orada neler oldu sen biliyor musun? Bana anlattıklarında ben ağladım. Ayıptır ya" dedi.

"ADAM DEĞİLSİNİZ YA, MAHKEMEYE VER HADİ BENİ"

Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, "Adam değilsiniz ya. Mahkemeye ver hadi beni. Sen adam değilsin. Orada insanların annesi öldü ya. Adam değil bunlar ya." açıklamasını yaptı. Erman Toroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı sırada gözleri doldu ve cümlelerine devam edemedi.



