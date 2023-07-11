SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! ''Sen adam değilsin, hadi beni mahkemeye ver''

Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e olay sözler! ''Sen adam değilsin, hadi beni mahkemeye ver''

11.07.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili kullandığı sözler sosyal medyada yankı uyandırdı. Hatayspor'un antrenmanlarını geçen sene de Riva'da yapabileceğini söyleyen Şenol Güneş'e çok sert bir tepki geldi.

Futbol yorumculuğu yapan Erman Toroğlu, SkySpor Youtube kanalında olay yaratan açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Şenol Güneş'in Hatayspor'un antrenmanlarını Riva'da yapmasıyla ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

238083

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Hatayspor ile ilgili, "Bu takımlar şimdi Riva’da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman? Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLENDEN BİRİ OLSAYDI AYNI CÜMLEYİ KURAR MIYDIN ŞENOL GÜNEŞ?"

Screenshot_1

Şenol Güneş'in açıklamalarına çok sert tepki gösteren Erman Toroğlu, "Allah muhafaza orada ailenden biri olsaydı aynı cümleyi kurar mıydın Şenol Güneş? Orada neler oldu sen biliyor musun? Bana anlattıklarında ben ağladım. Ayıptır ya" dedi.

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe, Umut Nayir transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Umut Nayir transferini açıkladı!

 ''Ekmek yediği kaba pisleyen birisi! Saha kenarına tuvaletini bile yapardı''

''Ekmek yediği kaba pisleyen birisi! Saha kenarına tuvaletini bile yapardı''

 Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

Ünlü gazeteci Angelino transferini duyurdu...

 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı tamamen değişiyor

 Arda Turan'dan Arda Güler açıklaması geldi!

Arda Turan'dan Arda Güler açıklaması geldi!

 Arda Güler için soyunma odası detayı!

Arda Güler için soyunma odası detayı!

 Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık!

Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık!

 Galatasaray'dan 3 yıllık dev anlaşma!

Galatasaray'dan 3 yıllık dev anlaşma!

 Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya yıldızlarının arkasından üçüncü sıraya yerleşti

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünya yıldızlarının arkasından üçüncü sıraya yerleşti

"ADAM DEĞİLSİNİZ YA, MAHKEMEYE VER HADİ BENİ"

Screenshot_2

Sözlerine devam eden Erman Toroğlu, "Adam değilsiniz ya. Mahkemeye ver hadi beni. Sen adam değilsin. Orada insanların annesi öldü ya. Adam değil bunlar ya." açıklamasını yaptı. Erman Toroğlu'nun bu açıklamaları yaptığı sırada gözleri doldu ve cümlelerine devam edemedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ın maç programı belli oldu!Beşiktaş'ın maç programı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Şenol Güneş Hatayspor beşiktaş spor atan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

Kucaklarında bebeklerle kavgaya karıştılar! Çocuklar arada kaldı

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar! Terlikle dövdüler, kum attılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Kıyafeti uygunsuz bulunan kadını yere yatırıp kırbaçlandılar

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.