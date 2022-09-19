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Ermeni protestoculardan Fransa'da çirkin saldırı! Azerbaycan nota verdi

19.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan ve çok sayıda zayiatın verildiği çatışmalar üzerine Ermeni protestocular Fransa'da çirkin bir saldırıya imza attı. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği önünde toplanan protestocular barikatları yıkıp dökerek kapıya saldırdı. Büyükelçilikten bir kişi ise kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları sopayla kovaladı. Azerbaycan çirkin saldırı nedeniyle Fransa'ya nota verdi.

Ermeni protestoculardan Fransa'da çirkin saldırı! Azerbaycan nota verdi

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.

"ERMENİ BARBARLARI BİR YANA BIRAKALIM"

Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.

"Ama Ermeni barbarları bir yana bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.
Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

BARİKATI SÖKÜP KAPIYI TEKMELİYORLAR

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

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Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.

FRANSA'YA NOTA VERİLDİ

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili notanın verildiği bildirildi.

Gross'u kabul eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Paris Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile Fransa yasalarının ve uluslararası hukuk normlarının açık ve ağır şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Halefov, saldırı sırasında büyükelçilik binasında hasar meydana geldiğini, diplomatik misyonun faaliyetine ve çalışanların hayatlarına tehdit oluşturulduğuna dikkati çekerek, radikal Ermeni grupların saldırısının zamanında önlenmemesi nedeniyle itirazını ve üzüntüsünü ifade etti.

Saldırının her yönüyle araştırılması ve suçluların yargı önüne çıkarılmasını isteyen Halefov, büyükelçilik binasına verilen zararın tazminini talep etti.

Büyükelçi Gross, saldırının üzücü olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın talebi doğrultusunda olayın hukuki olarak değerlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Fransa
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