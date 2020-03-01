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Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 10:43 | Son Güncelleme

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 kişide koronavirüsü tespit edildiğini bildirdi. Tayland’da ise koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği duyuruldu.

Ermenistan’da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin’den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsü Türkiye’nin komşu ülkelerinde de görülmeye devam ederken, son olarak Ermenistan’da virüse rastlanıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "28 Şubat’ta eşiyle birlikte İran’dan Erivan’a dönen 29 yaşındaki bir kişide virüs tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Hastanede karantinaya alınan hastanın ilk testlerinde virüsün seviyesinin yüksek boyutta olmadığını belirten Paşinyan, 29 yaşındaki hastanın temas ettiği herkesin tespit edilip karantina altına alınacağını duyurdu.

TAYLAN'DA İLK ÖLÜM

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Tayland’da da ilk ölüm gerçekleşti. Salgın Önleme Merkezi Genel Müdürü Suwanchai Wattanayingcharoen yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki Taylandlı erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Wattanayingcharoen, "Çinli turistlere maruz kaldığı için risk altındaydı" dedi.

Sağlık yetkilileri de hayatını kaybeden kişinin, satış sektöründe çalıştığını belirterek salgının ilk aşamalarında birçok turistle temas ettiğini aktardı.

Wattanayingcharoen ayrıca, hastanın ilk olarak geçtiğimiz 27 Ocak’ta dang humması nedeniyle özel bir hastaneye yatırıldığı, daha sonra korona virüsü teşhisi konulduğunu ve 5 Şubat’ta hükümetin belirlediği ana tedavi merkezine sevk edildiğini ifade etti.

Öte yandan Tayland’da korona virüsünden kaynaklı 42 vaka bulunuyor.

(İHA)

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