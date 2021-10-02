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Erol Evgin: Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz

02.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında İstanbul'da sahne aldı. Evgin, gün boyu yağan yağmura rağmen İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği konserini hayranlarına teşekkür ederek açtı.

Erol Evgin: Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz

Sanatçı Erol Evgin, "Bu akşam unutamayacağım konserlerimden birini gerçekleştiriyorum. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen konser alanını doldurdunuz, çok teşekkür ederim. Biz 50 yıllık büyük bir aileyiz." diye konuştu.

Sanatçı, Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser şovunda "Ateşle Oynama", "Deli Divane", "Bir Bakışın Yetti", "Sevdan Olmasa" gibi altın şarkılarının arasında anlattığı müzik yaşamından anılar, anekdotlarla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserinin finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan Evgin, "Etme Eyleme" şarkısıyla bis yaptı.

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Erol Evgin
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