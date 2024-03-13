Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu! Aleyna Tilki tepki gösterdi: "Büyük bir vicdansızlıktır..."

Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, yılbaşı gecesi kedi Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek vahşice öldürmüştü.

Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama başlandı.

Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 'kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Keloğlan'a yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri kararı uygulandı.

"GELECEĞİMİZ YOK DEMEKTİR"

Bu kararın ardından konuyla ilgili bir paylaşım Aleyna Tilki'den geldi. Verilen cezayla ilgili isyan eden Aleyna Tilki, "Bu sonuç çok büyük bir vicdansızlıktır" dedi.

Tilki, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaratılışın sessiz masum canlılarına kastetmek doğayı ve bizim yaşamımızı yaşanabilir kılan güzellikleri reddetmektedir. Ayrıca kendi cinslerine zarar vermeden önce hayvanlar üzerinde katliam gerçekleştiren psikopatları topluma serbest bırakmaktır. Çevremizdeki canlılara sahip çıkamazsak, geleceğimiz yok demektir."







