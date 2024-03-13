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  4. Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu: 'İyi' hal indirimi' uygulandı

Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu: 'İyi' hal indirimi' uygulandı

13.03.2024 13:14 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de İbrahim Keloğlan, yılbaşı gecesi kedi Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek vahşice öldürmüştü. Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın ederken, koridorda izdiham oluştu. Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak 'kasten hayvan öldürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Serbest bırakılan Keloğlan'a yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri kararı uygulandı.

Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti! Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün yapıldı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
Manşet yönlendirme

KEDİ EROS'UN DURUŞMASINDA İZDİHAM

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı. 

Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Onedio'nun haberine göre davayı takip eden Avukat İlke Acar, Twitter hesabından davaya ait detayları paylaştı. Acar'ın paylaştığı detaylara göre, İbrahim Keloğlan'ın ifadesinde ise "Duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı. Acar'ın paylaşımları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
kedi mahkeme duruşma Adliye eros
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