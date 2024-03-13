Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu: 'İyi' hal indirimi' uygulandı

Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti! Başakşehir'de yılbaşı gecesi eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün yapıldı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.
Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba da katıldı.
Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.
Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı.
Onedio'nun haberine göre davayı takip eden Avukat İlke Acar, Twitter hesabından davaya ait detayları paylaştı. Acar'ın paylaştığı detaylara göre, İbrahim Keloğlan'ın ifadesinde ise "Duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı. Acar'ın paylaşımları şöyle: