Canice öldürülen kedi Eros'un duruşmasına hayvanseverlerden akın! İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu: 'İyi' hal indirimi' uygulandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Onedio'nun haberine göre davayı takip eden Avukat İlke Acar, Twitter hesabından davaya ait detayları paylaştı. Acar'ın paylaştığı detaylara göre, İbrahim Keloğlan'ın ifadesinde ise "Duruşmadan sonra köylere giderek kedi maması dağıttım, barınaklara bağışta bulundum. Bana terapi gibi geldi" dediği aktarıldı. Acar'ın paylaşımları şöyle: