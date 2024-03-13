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Şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını uyardı! Doktorundan Özen'e yasak geldi!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 16:31
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'Aramazsan Arama', 'Budala', 'Vah Vah' gibi şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran şarkıcı Gökhan Özen bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Şarkıcı, İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini söyledi.

Şarkıcı Gökhan Özen hayranlarını uyardı! Doktorundan Özen'e yasak geldi!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Gökhan Özen sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Şarkıcı bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Özen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından üç gündür bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı.

gökhan özen

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON GEÇİRİYORUM"

Şarkıcı, doktorunun imza gününde yüzlerce kişiyle temas kurmasını yasakladığını da belirtti. Özen sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar. Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorlarımdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."

gökhan özen7777


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