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Ertelenmişti! Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

26.01.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Ertelenmişti! Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu. Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

"HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ERTELENDİ"

Cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü aslında cenaze programı düzenlenmişti ama İstanbul'da hava muhalefeti ve ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu.

"MEMDUH ÜN'ÜN YANINA DEFNEDİLECEK"

Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak. Buna müteakiben Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak vakit namazından sonra cenaze namazını kılıp ebedi istirahatgahı olan Bodrum'a yola çıkaracağız. Cenazesi Bodrum'da Memduh Bey'in yanına defnedilecek. Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Süreci de yakından takip ediyor. Ne gerekiyorsa aileye her konuda yardım edeceğini ifade etti. Ben tekrar kültür camiasının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun diyorum. Çok iyi bir insandı. Sevgi dolu bir insandı. Bizlere hep sevgiyi öğretti. Dürüstlüğü öğretti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


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Fatma Girik
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