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Erzurum'da düğün öncesi yapılan ilginç gelenek! "Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da evlenirlerse yapacağız"

07.08.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Oltu ilçesinde düğün öncesi yapılan 'kısır gecesi'nde damat ile sağdıç, geleneklere göre kemerlerle dövüldü ardından orkestra eşliğinde eğlendi. Damat ise "Büyüklerimiz, arkadaşlarımız bize eziyet ettiler ama bu gelenek, göreneklerimizde var. Kimseye kırılmadık, küsmedik. Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da evlenirlerse yapacağız." dedi.

Erzurum'da düğün öncesi yapılan ilginç gelenek! "Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da evlenirlerse yapacağız"

Dünyaevine girmeyi hazırlanan Erdem Doğan için arkadaşları 'kısır gecesi' düzenledi. Oyunların oynadığı gecede, oyunlara ilişkin hata yapan damat Doğan ile sağdıcı Tolga Vural, geleneklere göre kemerlerle dövüldü. Gecenin devamında damat ile sağdıç, kendilerini döven kişiler ile orkestra eşliğinde eğlendi.

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Sabaha kadar süren eğlencede, günler öncesinden hazırlanan yemekler misafirlere sunuldu. Daha sonra misafirler damattan helallik isteyip, geceden ayrıldı.

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"BİZE EZİYET ETTİLER AMA BU GELENEK, GÖRENEKLERİMİZDE VAR"

Erdem Doğan, "Büyüklerimiz, arkadaşlarımız bize eziyet ettiler ama bu gelenek, göreneklerimizde var. Kimseye kırılmadık, küsmedik. Biz de onlara böyle yaptık, yapmadıklarımıza da evlenirlerse yapacağız. El ve kollarımızda dayak izleri oluştu. 'Kısır gecemi'ze katılanlara teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir gece yaşattılar" diye konuştu.

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(DHA)

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