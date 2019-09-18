Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

İşte Ömer Çelik'in açıklamaları;

Temel Bey, Esad'la görüşmeyi değil Suriye devletiyle görüşmeyi kastettim diye bir kelime kullandı. Haksızlık etmeyelim.Buradaki tavrımız ilkeseldir.Sanki Suriye devlet aygıtı çok pozitif davranıyor tek mesele Türkiye'nin görüşmemesiymiş gibi bir tablo ortaya konuyor.

Bu rejimlerin birtakım reformlar yapmasıyla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız büyük gayretler ortaya koydu. Hatta bunlar kısmen de başlamıştı. Ama rejimin kendi halkına karşı silah çekmesi, hava kuvvetlerini kullanması, affedilmez bir suç olan kimyasal silah kullanması sanki hiç olmadı da sorun Türkiye'nin görüşmemesi gibi konuluyor.

"REJİME TÜRK SİYASETİ İÇERİSİNDEN BİR NEFES BORUSU UZATILMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Bütün bu tablonun sorumlusunda bir değişiklik yokken niçin Türkiye Cumhuriyeti'ne tavır değişikliği tavsiye ediyorsunuz. Daha fazla insan zarar görmesin diye istihbarat ve askeri temaslar olabilir. Niye? Sahadaki insanlar temassızlıktan ötürü zarar görmesin diye. Rejime Türk siyaseti içerisinden bir nefes borusu uzatılması doğru değildir. Terör örgütlerinin oradan temizlenmesi, sahadaki fiili oluşumların ortadan kaldırılması, rejimin ihlaller ve katliamdan vazgeçmesi gerekir.