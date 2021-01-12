HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

12.01.2021 21:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenler'de yangın faciası! 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler'de 3 katlı binanın bodrum katındaki evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
esenler3

"ANNESİ FERYAT EDİYORDU"

Yangında mahsur kalan çocuklardan birini kurtaran Oğuzhan Kötek, “Ben evde oturuyordum. Evin içinde bir duman hissettim. Önce evin içini kontrol ettim. Evden olmadığını anlayınca dışarıdaki dumanları gördüm. Koşturarak aşağıya indik. Bodrum kattan yoğun bir duman geliyordu. Annesi feryat figan ediyordu içeride kaldı diye. Ağzımı kapatarak içeriye girdim. Kapkaranlıktı zaten emekleme aracındaki çocuğu gördüm 1-1,5 yaşlarında. Hemen yukarı çıkardım. Bir kişiyi de arkadaş tam merdivenlerin oraya gelmiş o şekilde çıkardı. Üçüncü çocuğu bilemiyoruz. Ben çıkardığımda çocuk baygın haldeydi. Sanki biraz nefes alıyordu vücudu sıcaktı ama herhangi bir yanma yoktu. Anladığım kadarıyla salonda yangın çıkmış. Zaten çocuk da salon kapısı önündeydi” şeklinde konuştu. (İHA)
AW214085_05

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldıErdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı
Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?Aras Kargo'da şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

En Çok Okunan Haberler

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Cesur elbise yine onun için ortaya çıktı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

Bacaklarını sonuna kadar açtı! Tarzıyla olay oldu

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Çocuğa uyuşturucu verip defalarca tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Sakarya’da çanta içerisinde et ve kemik parçaları bulundu

Isparta'da bir kişi kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Erdoğan, BiP ve Telegram'a katıldı

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

Kastamonu'da korkutan yangın! 2 katlı ev küle döndü

12 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Ocak koronavirüs tablosu

İstanbul'da yağmur trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 80

İstanbul'da 'yağmur' trafiği! Yoğunluk yüzde 80

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.