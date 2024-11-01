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Esenyurt'a atanan kayyum sonrası, MHP hem İBB'yi hem de iki ilçeyi daha işaret etti: "İncelemeye alınmalı"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
01.11.2024 07:29
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı, yerine kayyum atandı. Alınan karara CHP ve DEM Parti çok sert tepki gösterirken, MHP'li ismin açıklaması 'Sırada orası mı var?' sorularını beraberinde getirdi. 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin yaptığı 'Kent Uzlaşısı'nı hedef alan MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman; Akdeniz ve Toroslar Belediyelerini hedef gösterirken, İBB Meclisi'ni de gündeme getirdi.

Esenyurt'a atanan kayyum sonrası, MHP hem İBB'yi hem de iki ilçeyi daha işaret etti: "İncelemeye alınmalı"

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Söz konusu karar sonrası CHP adeta Esenyurt'a çıkarma yaptı. Alınan karara sert tepkilerden biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gelirken; MHP'den gelen bir açıklama dikkat çekti.

MHP'Lİ ATAMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 31 Mart seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin yaptığı 'Kent Uzlaşısı'nı hedef aldı. Akdeniz ve Toroslar Belediyelerini hedef gösteren Ataman İBB Meclisi'ni de gündeme getirdi.

BAHCELI

İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi.

'KENT UZLAŞISI'NI HEDEF ALDI

CHP’nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel’in “Kent Uzlaşısı” adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil’deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yerel seçimlerden önce “Kent Uzlaşısı”nın esasında bir “PKK İttifakı” olduğu yönündeki uyarılarının ne kadar haklı olduğu bir defa daha ortaya çıkmış oldu.

Çok şükür, devletimiz gerekeni yapıyor, terörle mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin terörle mücadeledeki dik duruşu terörü maşa olarak kullanan Türkiye düşmanlarının oyunlarını bozuyor.

İKİ İLÇE BELEDİYE VE İBB MECLİSİ'Nİ İŞARET ETTİ

Bu kapsamda “Kent Uzlaşısı” adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti’ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır."

CHP'Lİ BAŞARIR ÇIKARMA YAPTI

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra MHP tarafından hedef gösterilen Toroslar Belediyesini ziyaret etti.

BASARIR

CHP TOROSLAR’I 30 YIL SONRA KAZANMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da ziyarette şu ifadeleri kullandı:

“30 yıl sonra Toroslar Belediyesini kazanan sayın başkanımızla, ilçe başkanımızla, meclis üyelerimizle bir arada olmanın gururunu, mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Gerçekten Toroslar’a, belediyeye bir renk ve huzur gelmiş. Sayın başkanın adaylığı açıklanmadan önce grup başkanvekili arkadaşlarımız Toroslar, Mersin’in en yoksul yeri. O zaman dedim oraya halkın derdinden anlayacak, belediye bütçesini halka olduğu gibi aktaracak bir başkan olsun. Abdurrahman Başkan oldu. Kazandı. Gerçekten bu bizim için bir onur meselesi. Her konuda destekleyeceğiz sizi. Çok ciddi
yoksullarımız var. Evsizlerimiz var. İnşallah çok kısa sürede iktidar olacağız. O zaman arsayı belediye, çimentoyu demiri iktidar olarak biz vereceğiz, önce emekliyi, daha sonra evi olmayan yurttaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Bugün bunun sözünü verdik. Size başarılar dileyeceğim ama 7 aydır zaten başarılı olduğunuzu görüyorum. Toroslar emin ellerde. Her şey çok daha güzel olacak.”

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Akdeniz Mersin Toroslar MHP ibb
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