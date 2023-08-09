Esenyurt'ta hamile kadına taciz iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Zırhlı araçlar...

Esenyurt son dönemde, birbiri ardına meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan olaylarla gündemde. Esenyurt'ta bir kez daha ortalığı karıştıran bir olay yaşandı.

İlçede yaşlı bir adamın hamile bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Bu iddia kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı. Haberin yayılması üzerine vatandaşlar bir anda öfkeyle adamı linç etmek istedi.

ZIRHLI ARAÇLAR BÖLGEYE GELDİ

Görüntülerde, polis ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra bölgeye zırhlı araçların da sevk edildiği ve polisin güçlükle ortalığı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Kalabalık grubun adamı linç etmek için araca ulaşmaya çalıştığı anlar da yer aldı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada gündem yarattı.



