Esenyurt'ta iğrenç olay! 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiası...

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi apartman önünde yanında oturduğu 6 yaşındaki kız çocuğuna sarılıp, okşadı. Çocuğuna tanımadığı bir kişinin sarıldığını gören baba şüpheliyi kovalamaya başladı.

Necmettin Erbakan Parkı'na kaçan şüpheli parktaki güvenlik görevlilerine sığındı. Parka gelen baba, sinir krizi geçirirken, şüpheliyi linç edilmekten güvenlik görevlileri kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin çocuğa sarıldığı anlar apartmanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)

