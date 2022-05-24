HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta lüks sitede dehşet! Genç kız feci şekilde can verdi, arkadaşları kaçarken yakalandı

Esenyurt’ta lüks sitede dehşet! Genç kız feci şekilde can verdi, arkadaşları kaçarken yakalandı

24.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Lüks bir sitedeki dairenin camından aşağı düşen Rabia Yaman (17) feci şekilde can verdi. Yaman'ın camdan düştüğü dairede bulunan 1’i kadın toplam 3 kişi kaçmaya çalışırken gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Rabia Yaman’ın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Esenyurt’ta lüks sitede dehşet! Genç kız feci şekilde can verdi, arkadaşları kaçarken yakalandı

Kan donduran olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesine 2’si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitti. O sırada, alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman (17), henüz bilinmeyen nedenle camdan aşağı düştü. Olayı gören diğer 3 arkadaşı panik halinde siteden kaçmaya çalıştı.

AW627018_05

Durumu fark eden komşular şahısları yakalayarak yaşanan olayı polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis, kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

AW627018_03

Sağlık ekipleri, ilk yapılan incelemelerde Rabia Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı.

AW627018_02

Öte yandan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Rabia Yaman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlar bu haberi bekliyor! Veda mı ediyoruz?Milyonlar bu haberi bekliyor! Veda mı ediyoruz?
Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!
Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'Erdoğan espriyi patlattı! 'Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin'
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Ezeli rakibe gitti! Halil Dervişoğlu'na formayı bile giydirdiler...

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Masaj salonuna fuhuş operasyonu! Cinsel ilişki sırasında yakalandılar

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay sözler! Canlı yayın buz kesti

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Canlı yayında sinirlendiği anlar gündem olmuştu! Kalem fırlatıp bardak kıran Selçuk Tepeli ilk yayınını bakın nasıl açtı

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Kabine sonrası Erdoğan kararları duyurdu!

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

Rus Rublesi Euro karşısında 7 yılın zirvesinde! Savaşa rağmen nasıl değer kazandı? İşte cevabı

İlginizi Çekebilir

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Benzine ödediği parayı paylaşıp isyan etti! Yorumlar kızdırdı

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Gördüğünüz yerde toplayın! Kaynatıp suyunu içtiğinizde...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.