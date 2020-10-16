Eser-Berfu Yenenler çiftinin ikinci çocuklarının cinsiyeti belli oldu!

9 Haziran 2019 tarihinde hayatını Eser Yenenler ile birleştiren Berfu Yenenler, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Sık sık mutlu evlilikleriyle gündeme gelen çift bebeklerinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. 4 aylık hamile olduğunu söyleyen Berfu Yenenler kendine ait Youtube kanalında hamilelik süreciyle alakalı samimi açıklamalar yaptı.

ERKEK ÇOCUK GELİYOR

Oğulları Kuzey’e kardeş istediklerini belirten Berfu Yenenler durumundan çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti. Kuzey’e hamile olduğunu çok geç fark ettiğini söyleyen Berfu Yenenler, ikinci hamileliğinde ise erken dönemde anladığını ve ilk başta ocukları arasındaki yaş farkının az olmasından endişelendiğini belirtti. Kendisinin aksine Eser Yenenler'in duruma çok daha çabuk adapte olduğunu ifade eden Berfu Yenenler ikinci çocuklarının cinsiyetini sevenleriyle paylaştı.

İkinci çocuğunun kız olacağını hissettiğini söyleyen Berfu Yenenler evde geleneksel cinsiyet testlerini denediğini de belirtti. Geleneksel testlerden sonra ultrason sonuçlarını alan Berfu-Eser Yenenler çiftinin erkek çocukları olacak.

