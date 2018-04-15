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Eser Yenenler'den Murat Boz-Aslı Enver ayrılığına ilk yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Aslı Enver ve Murat Boz'in ilk ayrılıklarının sorumlusu olarak konuşulan Eser Yenenler ayrılık haberine bakın ne tepki verdi

Eser Yenenler'den Murat Boz-Aslı Enver ayrılığına ilk yorum

Eser Yenenler, önceki akşam tek kişilik gösterisi “TBT” ile BKM Mutfak Uniq sahnesindeydi.

Gösteri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan komedyen, yakın arkadaşı Murat Boz ile sevgilisi Aslı Enver’in ayrıldığını da bu sohbet sırasında öğrendi.

Geçen yaz adı Murat Boz’la beraber bir çapkınlık haberine karışan, Boz’la Enver arasında yaşanan kısa süreli ayrılığın da sorumlusu gösterilen Yenenler, ikinci ayrılık haberini duyunca şöyle dedi: “Henüz Murat’la konuşmadık. Öyle bir şey varsa da barışsınlar.” (Hürriyet)

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Anahtar Kelimeler:
Eser Yenenler Aslı Enver muratboz

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