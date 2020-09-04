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  4. Eşi doğum yaparken başkasıyla evlenen adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı

Eşi doğum yaparken başkasıyla evlenen adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Esra Erol'un programına konuk olan bir kadın, doğuma gittiği gün eşinin başka bir kadınla düğün yaptığını söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan eş ise karısının kendisine kahvaltı hazırlamadığını ve evi temizlemediğini söyleyince Esra Erol öfke kustu.

Hafta başında yeni yayın dönemine başlayan Esra Erol'da akıllara durgunluk veren bir konu ele alındı. Canlı yayına katılan Elif Bayraktar, doğuma gittiği gün eşinin başka bir kadınla düğün yaptığını söyledi. İddiaların ardından canlı yayına bağlanan eş Tarık Bayraktar ise anlattıklarıyla Esra Erol'u kızdırdı.

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"HAMİLEYKEN BENİ TERK EDİP BAŞKA KADINLA EVLENDİ"

31 Ağustos'ta Hatay'dan canlı yayına gelen Elif Bayraktar, yaşadıklarını şöyle anlattı: "7 aylık hamileyken eşim Tarık beni terk etti. Ailemin yanına gittim. Beni hiç aramadı, doğuma gittiğimde ise bir başkasıyla dini nikah kıydığını ve üstüne düğün yaptığını öğrendim."

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"EŞİM EVİ TEMİZLEMEDİ, BANA KAHVALTI HAZIRLAMADI"

Kısa sürede tepkilerin odağı olan eş Tarık Bayraktar ise canlı yayına bağlanarak "Ben eşimi terk etmedim, beni o terk etti. Şu an dini nikahlı olduğum eşim Ayşe, çocuğumu ve evli olduğumu biliyor. Eşim Elif evi temizlemiyor, bana sabah kahvaltı hazırlamıyor" dedi.

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"KİMSEYLE SİZE HİZMET ETMESİ İÇİN EVLENEMEZSİN"

Esra Erol ise canlı yayında kendini ilginç ifadelerle savunan Tarık'a "Evlilik birine yemek yapmak, evi temizlemek değil. Siz hayatı paylaşmak için evleniyorsunuz, kimseyle kendinize hizmet etmesi için evlenemezsiniz. Ayrıca evliyken başkasıyla nasıl düğün yapabildiniz" diyerek öfke kustu.

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