Eşi İrem Ay’a şiddet uygulayan Berkay Saner kimdir? Berkay Saner tutuklandı mı?

"Berkay Saner kimdir?" sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İrem Ay iddiaya göre boşandığı eşi tarafından işkence gördüğünü duyurdu. Dilan Ay'ın kardeşi olarak bilinen İrem Ay isimli bir kadının şiddete uğradığı anların fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu. Peki Berkay Saner kimdir?

BERKAY SANER KİMDİR?

Berkay Saner, sosyal medya fenomeni Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın eski eşi olarak biliniyor. İrem Ay, Berkay Saner isimli şahıs tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım çığlığını Instagram üzerinden paylaştı. Olay aynı zamanda Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına girerek gündem oldu.

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden olan Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay isimli kadın, 4 sene evli kaldığı eski eşi Berkay Saner'in kendisi darp ettiğini öne sürdüğü ve olayla ilgili fotoğraflar paylaştı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.

Eski eşi Berkay Saner'in önce kendisini kesici aletle yaraladığını sonra gülümseyerek başında beklediğini ifade eden genç kadın, sosyal medya hesabından işkence gördüğü görüntülerini paylaştı. Olay kısa zamanda trendlere girerek Twitter'da gündem oldu. Gelişme sonrası Dilan Ay'ın kardeşi olan İrem Ay, fotoğraflarla beraber "Senden de, annenden de, babandan da korkmuyorum. Yaşanan her gecenin, her örtbasın hikâyesini herkes bilecek" mesajlarını yayınladı.

Aynı zamanda bir ses kaydı da paylaşan şiddet mağduru İrem Ay, ''Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak Yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi.'' şeklinde konuştu.

Binlerce kullanıcı, sosyal medyayı ayağa kaldıran olay sonrası İrem'e destek mesajları atarken Berkay Saner'e de tepki gösterdi. Bunun yanında İrem'in kız kardeşi Dilan Ay da "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak isyan etti ve adalet için çağrıda bulundu.

