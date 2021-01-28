Esila isminin anlamı nedir? İşte çocuğuna koymak isteyenler için yanına yakışan isimler

Çocuğuna isim seçme hazırlığında olan aileler binlerce isim arasında kalıyor. Bu noktada isimlerin anlamları büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda bazı dönemlerde bazı isimler çok daha fazla popüler olduğu için bunlara çok sayıda bebekte rastlanabiliyor. Son dönemde popüler olan kız çocuğu isimlerinden bir tanesi de Esila ismi. Bu nedenle Esila isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Esila ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

ESİLA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son dönemde popüler bir isim olmasının yanı sıra pek çok güzel anlamı da bulunan bu isim, ailelerin en çok tercih ettiklerinden bir tanesi. Bazı aileler bu ismi çocuklarına verirken tek başına kullanmayı tercih ediyor, bazı aileler ise önüne ya da arkasına farklı bir isim koyarak iki isim şeklinde veriyor. Bu ismin bilinen ilk anlamı zaman olarak geçiyor. Arapça kökenli olan bu ismin ikindi sonrası ve akşam üzeri gibi anlamları bulunuyor.

İsmin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Bu isim, Kur'an'da geçen isimler arasında bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de İnsan suresi 25. ayette geçiyor. "Rabbini sabah akşam an" ifadesinde zamanı belirtmek adına yer alıyor.