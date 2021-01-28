Esila isminin anlamı nedir? İşte çocuğuna koymak isteyenler için yanına yakışan isimler

Çocuğuna isim seçme hazırlığında olan aileler binlerce isim arasında kalıyor. Bu noktada isimlerin anlamları büyük bir önem taşıyor. Aynı zamanda bazı dönemlerde bazı isimler çok daha fazla popüler olduğu için bunlara çok sayıda bebekte rastlanabiliyor. Son dönemde popüler olan kız çocuğu isimlerinden bir tanesi de Esila ismi. Bu nedenle Esila isminin anlamı nedir diye araştırılıyor. İşte Esila ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Son dönemde popüler bir isim olmasının yanı sıra pek çok güzel anlamı da bulunan bu isim, ailelerin en çok tercih ettiklerinden bir tanesi. Bazı aileler bu ismi çocuklarına verirken tek başına kullanmayı tercih ediyor, bazı aileler ise önüne ya da arkasına farklı bir isim koyarak iki isim şeklinde veriyor. Bu ismin bilinen ilk anlamı zaman olarak geçiyor. Arapça kökenli olan bu ismin ikindi sonrası ve akşam üzeri gibi anlamları bulunuyor.
İsmin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak ediliyor. Bu isim, Kur'an'da geçen isimler arasında bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'de İnsan suresi 25. ayette geçiyor. "Rabbini sabah akşam an" ifadesinde zamanı belirtmek adına yer alıyor.
İnsanlar isimlerin anlamlarının yanı sıra analizlerini de araştırıyor. Çünkü ismin içerisindeki harflerin taşıdığı karakter özelliklerinin isme sahip olacak kişinin karakterine etki ettiği düşünülüyor. İşte Esila isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Özgüvenli olduğu bilinen bu kişiler, yaratıcı fikirlere sahip oldukları için zaman zaman olaylara sıra dışı yaklaşabiliyorlar. İş yaşamında başarıya ulaşmaları için zekalarını kullanmaları yeterli oluyor. Kararlı, kendine güvenen, olumlu ve hırslı yapılarıyla çevrelerinde tanınıyorlar. Duygusallıklarının yanı sıra yaşamlarına da duygularıyla hareket ederek yön vermeyi seviyorlar. Zaman zaman mantık ile değil duygularıyla hareket ettikleri için sorun yaşayabiliyorlar. Sevgiye çok önem veren bu kişiler, insanları sevmeyi tercih ettikleri için karşıdan da sevgi görüyorlar. Karşı cinste aradıkları özellik ise sonsuz aşk ve sadakat oluyor.
Esila ismi TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer almıyor. Ancak zaman anlamı taşıdığı ve Kur'an-ı Kerim'de geçtiği bilinen bu isim genellikle kız çocuklarında kullanılıyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra falına dair de yorumlar yapılabiliyor.
Öz güvenli bir yapıya sahip oldukları için zaman zaman sorun yaşamamak adına ukala gibi görünmekten uzak durmaları gerekiyor. İş yaşamında başarılı olmak için zekalarını ve yaratıcılıklarını kullanmaktan geri durmamaları önem taşıyor. Lider ruhlu oldukları için patron olma ihtimalleri bulunan bu kişilerin çalışanlarına karşı sabırlı olmaları başarıya ulaşmalarını kolaylaştırıyor.
Esila isminin yanına ikinci isim olarak ise Nur, Ayşe, Gül, Elif ve Naz isimleri önerilebiliyor.
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