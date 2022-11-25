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  4. 'Eşim Kezban'la birlikte oldu' dedi stüdyo bir anda karıştı! 13 yıl önceki cinayetin ardından yasak aşk çıktı... Canlı yayının ardından gözaltına alındılar

'Eşim Kezban'la birlikte oldu' dedi stüdyo bir anda karıştı! 13 yıl önceki cinayetin ardından yasak aşk çıktı... Canlı yayının ardından gözaltına alındılar

25.11.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Didem Arslan'la Vazgeçme programında yaşanan dakikalar izleyenlerin kanını dondurdu. 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun cinayetinin ardından yasak aşk çıktı. Tosun'un eşi İmran'ın canlı yayında, "Eşim, iş arkadaşı Veysel Turhan'ın eşi Kezban'la alkol aldıktan sonra birlikte oldu" sözleri sonrası stüdyoda gergin dakikalar yaşandı. Canlı yayının ardından Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alındı. İşte dehşete düşüren haberin detayları...

'Eşim Kezban'la birlikte oldu' dedi stüdyo bir anda karıştı! 13 yıl önceki cinayetin ardından yasak aşk çıktı... Canlı yayının ardından gözaltına alındılar

Denizli’den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için gittiği Muğla’da ortadan kaybolan işçinin yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. 13 yıl sonra canlı yayında gelen itirafla 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

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2009'DA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Denizli’den Muğla’nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ne inşaat işlerinde çalışmak için giden Bayram Tosun, 2009 yılında ortadan kayboldu. 13 yıl önce kaybolan ve çevresinde "Süslü Bayram" olarak tanınan Tosun’un cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Bayram Tosun’un Yeşilyurt Mahallesi’nde inşaatlarda çalıştığı evlerde ekipler hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Bayram Tosun’un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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EŞİ VE OĞLU HAREKETE GEÇTİ

Cinayet şüphesinin ardından ölen kişinin eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun’un müracaatı üzerine konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan ile Vazgeçme" programına taşındı. Programa ölen Bayram Tosun’un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan’ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan’ın kardeşi Kemal Turhan katıldı.

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İLİŞKİ İTİRAFI SÖZLERİ ORTALIK KARIŞTI

Bayram Tosun’un eşi İmran’ın “Eşim bana alkol aldıktan sonra Kezban ile birlikte oldum dedi" açıklaması sonrası ortalık karıştı. Kezban’ın bu sözleri reddetmesinin ardından görümcesi Hacer ile yüzleşmesindeki savunması herkesi şaşırttı. Kezban’ın “Bayram Tosun ile ilişkim olduğunu görümcem Hacer’e söyledim ama ben şaka yaptım, ağzını aradım” demesi bir anda soruşturmanın şeklini değiştirdi. Konuşmalar sonucu görümce Hacer, ağabeyi Veysel’in kendisine, “Bayram’ı tuzağa çektik, inşaata çağırdık, iki el ateş edip öldürdük, cesedi inşaat çukuruna gömdük, kafasını da bedeninden ayırıp bir mağaraya attık” sözleri ile cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Veysel Turhan ve karısı Kezban, Hacer’in iddialarını reddetti.

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CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Gelen itiraf sonrasında canlı yayında Veysel Turhan ve eşi Kezban Turhan gözaltına alınırken, diğer şüpheli Veysel Turhan’ın kardeşi Kemal Turhan da yakalandı. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Denizli’ye getirildiği, ifade işlemlerinin ardından Bayram Tosun’u öldürüp gömdüklerini ileri sürdükleri Muğla’da çalışmaların yapılacağı öğrenildi.

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