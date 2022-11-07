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Eşinden şüphelenip DNA testi yaptırınca öğrendiği gerçekle yıkılmıştı! Mahkemenin kararıyla ikinci şoku yaşadı

07.11.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan Gürkan Ü. boşanma aşamasında olduğu eşinden olan oğluna yaptırdığı DNA testi sonucu çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. Dünyası başına yıkılan Gürkan Ü., mahkemenin tazminat kararı ile ikinci bir şok yaşadı. Gürkan Ü.'nün başka kadınlarla yaptığı yazışmaları kusur olarak gören mahkeme, Gürkan Ü.'nün 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Erkeklik onurum incindi diyen Gürkan Ü. "Çocuğun doğumundan itibaren yaptığım tüm masrafları, aldığım hediyeleri isteyeceğim" dedi.

Eşinden şüphelenip DNA testi yaptırınca öğrendiği gerçekle yıkılmıştı! Mahkemenin kararıyla ikinci şoku yaşadı

İzmir'deki bir şirkette bölge müdürü olan Gürkan Ü. (41) 7 yıl önce hayatını insan kaynakları müdürü olarak çalışan Ayşen Ü. (39) ile birleştirdi. Çiftin bir yıl sonra A.Ü. adını verdikleri oğulları oldu. Aradan geçen zamanda iş nedeniyle farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktı. Çift 2018'de boşanmaya karar verdi.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Sabah'ın haberine göre boşanma davası sürerken, Gürkan Ü. oğlu A.Ü ile ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermek için özel bir laboratuvarda DNA testi yaptırdı. 2019'da test sonucunda oğlunun kendinden olmadığını öğrenen Gürkan Ü.'nün dünyası başına yıkıldı.

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NÜFUSUNDAN DÜŞÜRÜLDÜ

Bu şok gelişme üzerine Gürkan Ü. soybağının reddi davası açtı. Mahkeme, çocuğun babasının Gürkan Ü.'nün olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılmasına karar verdi. Ancak Ayşen Ü., çocuğu 4 celse boyunca kaçırarak DNA testi yapılmasını geciktirdi. En sonunda yapılan DNA incelemesinde A.'nın babasının Gürkan Ü. olmadığı anlaşıldı. Dava sonucu çocuk Gürkan Ü.'nün nüfusundan düşürüldü.

TAZMİNAT ŞOKU

Kendi oğlu olarak bildiği A.'ya 3 yıl boyunca babalık yapan Gürkan Ü., ikinci darbeyi de bir ay önce sonuçlanan boşanma davasında yedi. Ayşen Ü.'nün avukatı, çocuğun hastanede karışmış olabileceğini söyledi. Mahkeme, Gürkan Ü.'nün başka kadınlarla yaptığı yazışmaları kusur olarak gördü. Ayşen Ü.'nün 25 bin lira, Gürkan Ü.'nün ise 20 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Ayşen Ü.'nün yoksulluk nafakası talebi ise reddedildi.

'5 TAŞ YÜZÜK ALMIŞTIM'

Evliyken eşinin hamileliğini 4. ayda söylemesi nedeniyle aklında hep soru işaretleri olduğunu anlatan Gürkan Ü., "Boşanma davası devam ederken yaptırdığım DNA testi ile şüphelerimde haklı olduğumu ispat ettim. Bunu öğrenmem manevi olarak beni çok yıprattı. İşimden ayrılmak zorunda kaldım. Erkeklik onurum incindi. Rüyalarımda çocuğun bana 'baba' diye haykırdığını görüyorum. Eşime doğum hediyesi 5 taş yüzük almıştım. Çocuğun doğumundan itibaren yaptığım tüm masrafları, aldığım hediyeleri isteyeceğim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İzmir boşanma DNA

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