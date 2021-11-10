HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini boğarak öldürmüştü! Kan donduran vahşet için istenen ceza belli oldu

Eşini boğarak öldürmüştü! Kan donduran vahşet için istenen ceza belli oldu

10.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal’ın (32) ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Hatal’ın haksız tahrik indirimi uygulanmadan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, 3 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatal, eşini boğdu. Polisi arayan Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık görevlileri ise yerde hareketsiz yatan Dal’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hatal ise polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Hatal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hatal hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen 4’üncü duruşmada sanık Polat Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal’ın yakınları hazır bulundu.

9c79f56f52811f7dc70d82db901a116d

Tutuklu sanık Hatal'ın “Ağır ilaçlar kullanıyorum" diyerek süre talep ettiği duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmadan sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu! Cinayetin nedeni yasak aşk çıktıFındık bahçesinde cesedi bulunmuştu! Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

‘ASLIHAN, ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ’

Öte yandan adliye çıkışı dava sürecine müdahil olan kadın meclisi üyeleri adına açıklama yapan avukat Burçin Solmaz, “Bugün eşi tarafından elleriyle boğularak öldüren Aslıhan Dal’ın duruşmasındaydık. Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi. Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu. Biz buna itiraz edeceğiz ve sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan değil de ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’ suçundan yargılanmasını talep edeceğiz çünkü Aslıhan, yan odada oyun oynayan çocuklarının yanında öldürüldü. Biz bu durumu savunmamızda da belirteceğiz. Karar duruşmasına tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadınlar şiddet görmeyene ve öldürülmeyene dek bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktıSamuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.