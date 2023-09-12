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  4. Eşini çocuklarının gözü önünde katletti! Biri 1,5, biri 3, diğeri 6 yaşında... Korkunç detay ortaya çıktı 'Böyle ikna edip...'

Eşini çocuklarının gözü önünde katletti! Biri 1,5, biri 3, diğeri 6 yaşında... Korkunç detay ortaya çıktı 'Böyle ikna edip...'

12.09.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, eşi Zeliha Akbulut'u öldüren H.A., cinayeti, 3 çocuğunun gözü önünde işlediğini itiraf etti. H.A. ifadesinde, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca tabancayla başından vurdum" dedi. H.A.'nın ifadesinde "Uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.

Eşini çocuklarının gözü önünde katletti! Biri 1,5, biri 3, diğeri 6 yaşında... Korkunç detay ortaya çıktı 'Böyle ikna edip...'

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap H.A. (33), 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u (26), 31 Ağustos'ta öldürdü. Teslim olan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan 1,5, 3 ve 6 yaşındaki çocukları devlet korumasına alındı.

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CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ

Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut’un yakınları, polise verdikleri ifadede, H.A.'nın eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

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'UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYIM'

Tutuklanan H.A., ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.

H.A.'nın daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. (DHA)

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