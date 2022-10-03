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Eşini öldürüp aynı silahla intihar etmişti! Acılı anne konuştu... 'Benim çocuğumun cenazesini verin'

03.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Ankara'da meydana geldi. Adalet Bakanlığı'nda görevli Hakim Serkan Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi 32 yaşındaki İlksen Tüzün'ü tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını söyledi ve "İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu." ifadelerini kullandı.

Eşini öldürüp aynı silahla intihar etmişti! Acılı anne konuştu... 'Benim çocuğumun cenazesini verin'

Olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında meydana geldi. Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan Hakim Serkan Tüzün, sabaha karşı 3 çocuklarının da bulunduğu evde eşi İlksen Tüzün ile tartışmaya başladı. Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu. Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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'12 YIL KIZIMI DIŞARI ÇIKARMADI'

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara hakim
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