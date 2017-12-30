Eşini şiddetle suçlayan Ebru Destan'a iftira davası

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'nde yaklaşık iki ay önce dava açan Ebru Destan, 5 yıllık eşi Mete Oktay İnan'ın kendisine ve oğullarına ilgi göstermediğini öne sürdü. Eski manken, İnan'ın tartıştıkları zaman ağır hakaretlerde bulunduğunu, ayrıca mesleğini yapmasına izin vermediğini iddia etti.

Kendini ağır baskı altında hissettiğini söyleyen Destan, boşanmak için 2 milyon lira manevi, 500 bin lira maddi tazminat istedi. Ayrıca her bir çocuk için ayrı iştirak nafakası, kendisi için de yoksulluk nafakası talebinde bulunup, çocuklarının velayetini de istedi.

Çift arasında boşanma davası devam ederken, Mete Okay İnan'dan hamle geldi. İnan, eşinin kendisine iftira attığını, eşiyle arasında hiçbir zaman darp olayı yaşanmadığını ileri sürerek, savcılığa başvurdu. İnan, Destan'ın verdiği röportajlar sonrası kamuoyunda küçük düşürüldüğünü ve kişilik haklarının zedelendiğini belirtti.

Eşinin kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle cezalandırılmasını isteyen İnan'ın şikayeti sonrası eski manken Ebru Destan hakkında soruşturma başlatıldı.