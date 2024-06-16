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  4. Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

16.06.2024 22:18
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Kayseri'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen Ali B. zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı.

Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Kayseri'de korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında meydana gelen olayda A.D. isimli Roman vatandaş, iddiaya göre kurban eti alamadı.

KENDİNİ ASMAYA ÇALIŞTI!

Bunalıma giren A.D., kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA-İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Kayseri
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