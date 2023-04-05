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Eski Bakan, Meral Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

05.04.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 39 gün kala siyaset kulislerindeki hareketlilik giderek artarken, gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Küçükkaya, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in teklifini kabul ettiği ve partiye katılacağını belirtti. Kayalar'ın rozetini bugün Akşener takacak.

Eski Bakan, Meral Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

İYİ Parti'den sürpriz sayılabilecek bir hamle geldi. TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar'a milletvekili adaylığı teklif edildi.

LÜTFÜ KAYALAR İYİ PARTİ'YE KATILIYOR

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nı iddiasına göre; Kayalar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in teklifini kabul etti.

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ROZETİNİ AKŞENER TAKACAK

"Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Meral Akşener'in teklifini kabul etti ve bugün İYİ Parti’ye katılıyor. Rozeti TBMM’de İYİ Parti Grubunda Akşener tarafından takılacak. Kayalar’ın Yozgat’tan CHP/İYİ Parti ortak adayı olacağı konuşuluyor."

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seçim Meral Akşener

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