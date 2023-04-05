Eski Bakan, Meral Akşener'in teklifini kabul etti! Lütfullah Kayalar İYİ Parti'ye katılıyor

İYİ Parti'den sürpriz sayılabilecek bir hamle geldi. TBMM KİT Komisyonu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Lütfullah Kayalar'a milletvekili adaylığı teklif edildi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nı iddiasına göre; Kayalar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in teklifini kabul etti.
"Eski Bakanlardan Lütfullah Kayalar, Meral Akşener'in teklifini kabul etti ve bugün İYİ Parti’ye katılıyor. Rozeti TBMM’de İYİ Parti Grubunda Akşener tarafından takılacak. Kayalar’ın Yozgat’tan CHP/İYİ Parti ortak adayı olacağı konuşuluyor."