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Eski cumhurbaşkanının torunun iddiaları ülkeyi karıştırdı! Dedesi ve babasını ifşa etti... “Dedem katil, babam kara paracı”

17.03.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo-hwan'ın torunu Chun Woo-won, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda bir anda dünya manşetlerindeki yerini aldı. Günahlarından arınmış bir hayat istediğini dile getiren Chun Woo-won, aile üyelerinin işlediği suçları birbir anlattı. Chun Woo-won, eski cumhurbaşkanı olan dedesi için katil, babası için ise kara paracı ifadelerini kullanması ülkede soğuk duş etkisi yarattı.

Eski cumhurbaşkanının torunun iddiaları ülkeyi karıştırdı! Dedesi ve babasını ifşa etti... “Dedem katil, babam kara paracı”

Eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo-hwan'ın torunu Chun Woo-won, Instagram hesabından bir dizi gönderi paylaşarak ailesinin suçlarını ifşa etti. Kimliğini ispat etmek için ehliyetini, Kore’deki oturum evraklarını ve çocukluğunda dedesiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan Chun Woo-won’un paylaşımları herkesi şoke etti.

“KARA PARA KOKUYOR”

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Güney Kore'yi 1980'den 1988'e kadar yöneten eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Chun Doo-hwan'ın torunu Chun Woo-won paylaşımlarına, “Dedemin bir katil olduğunu düşünüyorum. O ülkesini savunan bir kahraman değil, daha çok bir suçlu. Babam ve üvey annem hayatlarını devam ettirmek için kaynağı belirsiz kara harcıyor. Babam ayrıca Güney Kore'deki suçlarını gizlemek ve ABD vatandaşlığı alabilmek için sahte evrak düzenledi. Onlara Hristiyan bir vaiz olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

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Amcasının Napa Vadisi’nde bir şarap imalathanesi bulunduğunu belirten Chun Woo-won, “Şarap işi astronomik paraları olmayan bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Kara para kokuyor” dedi. Günahlarından ve acılarından arınmış bir hayat yaşamak istediğini dile getiren Chun Woo-won, ailesini ifşalarından sonra kendisinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyeceklerini belirtti. 2022 yılında depresyon, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite teşhisinin konulduğunu belirten Chun Woo-won tedavi olduğunu da sözlerine ekledi.

BABASI OĞLU ADINA ÖZÜR DİLEDİ

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Güney Kore’de dikkatleri üzerine çeken paylaşımların sonrasında Chun Woo-won’un babası Chun Jae-yong, Chosun Ilbo gazetesine konuşarak oğluna akıl hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi. Oğlunun büyük bir depresyon yaşadığını ifade eden Chun Jae-yong, oğlunun paylaştığı isimler için onun adına özür diledi.

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