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  4. YouTuber milletvekili işe gelmediği için Japon parlamentosundan ihraç edildi! 70 yıl sonra ilk yaşandı

YouTuber milletvekili işe gelmediği için Japon parlamentosundan ihraç edildi! 70 yıl sonra ilk yaşandı

16.03.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Gassy’ adıyla tanınan Japon YouTuber Yoshikazu Higashitani, geçtiğimiz Temmuz ayında Japon parlamentosuna milletvekili olarak dahil olmuştu. Görevinde olduğu 7 ay boyunca hiçbir oturuma katılmayan Higashitani ulusal yasama organındaki görevinden ihraç edildi.

YouTuber milletvekili işe gelmediği için Japon parlamentosundan ihraç edildi! 70 yıl sonra ilk yaşandı

Japonya parlamentosunda 70 yıl sonra bir ilk yaşanarak bir milletvekilinin ihraç edildiği açıklandı. Milletvekilliğinin yanında YouTuber olan 51 yaşındaki Higashitani, Temmuz ayında görevine başlamasına rağmen hiçbir zaman oturumlara gitmedi. Hatta bu tarihler arasında ülkesini bile ziyaret etmedi.

ÖZÜR DİLEMESİ İÇİN ŞANS VERİLDİ

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Japon milletvekiline geçtiğimiz hafta sonunda parlamentodaki görevinin devam edebilmesi için resmi özürle birlikte yeni bir şans verilmişti. Parlamento, Higashitani’nin Tokyo’ya uçarak mecliste şahsen özür dilemesini istedi. Fakat Higashitani oturuma yine katılmadı, sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye gideceğini ve maaşını da deprem bölgesi için bağışlayacağını duyurdu.Bunun üzerine parlamentonun disiplin komitesi, Higashitani’nin milletvekili statüsünü düşürdü.

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Parlamentoda Higashitani’nin ihraç edilmesinin yasa dışı olduğunu savunan bazı seslerin çıkmasına rağmen disiplin kurulu kararını hayata geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Japonya

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