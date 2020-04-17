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Eski diziler yeniden ekranda! İşte o dizilerin tam listesi: Aşk-ı Memnu, Doktorlar...

DİZİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:16 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirlerin artmasıyla birlikte yapımcıların kararıyla dizi setlerine ara verildi. Bu durum herkesi üzse de karantina günlerinde, siz izleyicilere moralinizi yükseltecek harika bir haberimiz var! Sevilerek izlenen ve bittiğinde çok üzüldüğümüz diziler tekrar ekrana gelmeye başlıyor, eski anılar canlanıyor!

Eski diziler yeniden ekranda! İşte o dizilerin tam listesi: Aşk-ı Memnu, Doktorlar...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran diziler, karantina günlerinde yüzleri güldürüyor. Unutulmaz karakterleri ve müthiş hikayeleri seyirciyle yeniden buluşturma kararı alan kanallar, günün her saati nostalji rüzgarı estiriyor. Aşk-ı Memnu’dan Yabancı Damat’a… İşte karşınızda efsane haline gelmiş eski dizilerden tekrardan ekranlara dönenler!

AŞK-I MEMNU

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Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve daha pek çok usta sanatçının yer aldığı dizi, yayın hayatı boyunca izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyordu. Yasak bir aşkın gölgesinde yaşanılanları anlatan Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında tekrardan sevenleriyle buluşuyor.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

Ekran Alıntısı

1967 yılından günümüze kadar uzanan ve İstanbul’un tarihi dokusunu gözler önüne seren dizide başrolleri; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl gibi birçok ünlü isim paylaşıyor. Nostaljik bir rüzgar estirecek dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, hafta içi her gün Teve2’de sizi bekliyor.

YABANCI DAMAT

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Adını duyar duymaz insanın içini ısıtan dizi, Türk kızı Nazlı ile Yunan bir ailenin oğlu olan Niko’nun iki ülkeyi birbirine bağlayan aşkını anlatıyor. Efsane dizi Yabancı Damat, hafta içi her gün, Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanıyor.

YEDİ NUMARA

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Efsane komedi dizilerinden biri olan Yedi Numara; Şebnem Sönmez, Engin Alkan ve Olgun Şimşek gibi oyuncuların yer aldığı zengin bir kadroya sahip. Yedi numaralı bir evde yaşanan komik olayları konu edinen dizi, her cumartesi TRT 1 ekranlarında sevenleriyle kavuşuyor.

DOKTORLAR

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Bir dönem herkese doktor olma hayalleri kurduran dizi, hayat kurtaran sağlık çalışanlarının çevresinde gelişen olayları ele alıyor. Her bölümünü heyecanla beklediğimiz Doktorlar, motivasyona ihtiyacımız olduğu şu süreçte, hafta içi her gün Teve2 ekranlarında tekrardan yayınlanıyor.

KUZEY GÜNEY

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Aşık oldukları genç kız dışında hiçbir ortak noktası olmayan, zıt karakterlere sahip iki kardeşin hayatını anlatan dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ ve Buğra Gülsoy gibi ünlü isimler var. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kuzey Güney, çarşamba geceleri Kanal D ekranlarında izleyicisiyle yeniden bir araya geliyor.

MEDCEZİR

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Uyarlama bir gençlik dizisi olsa da her yaştan izleyicinin beğenisini toplayan yapımın başrollerini Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya paylaşıyor. Sevilen dizi cuma akşamları, Star TV ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor.

POYRAZ KARAYEL

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Başrollerinde İlkel Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun oynadığı Poyraz Karayel, dibi görmüş bir adamın oğlu için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Yayın hayatı boyunca oldukça fazla ses getiren dizi, Kanal D ekranlarında tekrardan fırtına estiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
eski diziler, tekrar, aşkı memnu, Doktorlar,

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