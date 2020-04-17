Eski diziler yeniden ekranda! İşte o dizilerin tam listesi: Aşk-ı Memnu, Doktorlar...

Yayınlandığı döneme damgasını vuran diziler, karantina günlerinde yüzleri güldürüyor. Unutulmaz karakterleri ve müthiş hikayeleri seyirciyle yeniden buluşturma kararı alan kanallar, günün her saati nostalji rüzgarı estiriyor. Aşk-ı Memnu’dan Yabancı Damat’a… İşte karşınızda efsane haline gelmiş eski dizilerden tekrardan ekranlara dönenler!

AŞK-I MEMNU

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve daha pek çok usta sanatçının yer aldığı dizi, yayın hayatı boyunca izleyiciyi adeta ekran başına kilitliyordu. Yasak bir aşkın gölgesinde yaşanılanları anlatan Aşk-ı Memnu, Kanal D ekranlarında tekrardan sevenleriyle buluşuyor.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ

1967 yılından günümüze kadar uzanan ve İstanbul’un tarihi dokusunu gözler önüne seren dizide başrolleri; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl gibi birçok ünlü isim paylaşıyor. Nostaljik bir rüzgar estirecek dizilerden biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, hafta içi her gün Teve2’de sizi bekliyor.

YABANCI DAMAT

Adını duyar duymaz insanın içini ısıtan dizi, Türk kızı Nazlı ile Yunan bir ailenin oğlu olan Niko’nun iki ülkeyi birbirine bağlayan aşkını anlatıyor. Efsane dizi Yabancı Damat, hafta içi her gün, Kanal D ekranlarında yeniden yayınlanıyor.