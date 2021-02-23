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Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü

23.02.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Eski erkek arkadaşı tarafından servis beklerken öldürüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde Semiha Peker (33), çalıştığı tavuk fabrikasındaki işine gitmek için servis beklediği sırada, daha önce hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın K.(43) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü. Kaçan şüphelinin kullandığı otomobil, içinde pompalı tüfek ile terk edilmiş olarak bulundu.

Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alış veriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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OTOMOBİLİ TEK EDİLMİŞ BULUNDU

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden saldırgan şüpheli Yalçın K.'nin kaçtığı yön tespit edildi. Polis, şüphelinin saldırıda kullandığı ve arkadaşından ödünç aldığı ortaya çıkan 45 EL 605 plakalı hafif ticari aracı, Yılmaz Mahallesi Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu. Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfekte aracın içinde ele geçirildi.

Polis ekipleri Yalçın K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüken Semiha Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. (DHA)

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