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Eski eş "Boşanmayı ben istemedim" dedi! Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla çıldırdı: Daha fazla çirkinleşmeden...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 07:20
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Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla özel hayatıyla gündemde. Boşandıktan hemen sonra Nez ile aşk paylaşımı yapan oyuncunun eski eşi Sinem Ayyıldız "Boşanmayı ben istemedim" deyince Atilla çıldırdı. Olay açıklamalar...

Eski eş "Boşanmayı ben istemedim" dedi! Nez ile aşk yaşayan Rüştü Onur Atilla çıldırdı: Daha fazla çirkinleşmeden...

Oyuncu Rüştü Onur Atilla boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez’le aşk yaşamaya başlayınca ve aşk pozlarını paylaşınca gündeme bomba gibi düştü.

Nez “Ben yuva yıkmadım, içim çok rahat” dedi demesine ama eski eş çok sert ifadeler kullandı.

Sinem Ayyıldız açıklama yaparak "Boşanmayı ben istemedim. Ailem için son ana kadar çabaladım. Malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Karşı taraf hak ettiği muameleyi görüyor. Her şey yeterince çirkin. Toparlanmaya ihtiyacım var" dedi.

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Bu açıklamalar eski eş Atilla'yı kızdırdı. Güldür Güldür ile tanınan oyuncu Rüştü Onur Atilla sosyal medyada patladı.

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Oyuncu "İyiliğimi isteyen herkes susmamı istedi daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım" dedi. Ardından ise bir açıklama daha geldi.

YENİ AŞKINI DA KORUDU

Rüştü Onur Atilla eski eşine sitem ederek "Mahremimizi bu mecralarda meze etmem. Biz eski eşimle yıprandık, yorulduk , birbirimizi mutsuz etmeye başladık" dedi.
Ekran Alıntısı

Oyuncu Nez'i de koruyarak "Masumuz" dedi.

Express


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Rüştü Onur Atilla
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