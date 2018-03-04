MAGAZİN

Eski eşini düğününe çağırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Prens Harry, Meghan Markle ile 19 Mayıs'ta gerçekleşecek düğününe geçmişte 7 yıl birlikte olduğu Chelsy Davis ve 2 yıl birlikte olduğu Cressida Bonas’ı da çağırdı. Müstakbel gelin Meghan Markle ise düğüne eski eşini davet etti.

Eski eşini düğününe çağırdı

İngiliz basınına göre, Prens Harry eski sevgililerini, Kraliyetin müstakbel gelini Markle ise eski eşini düğüne davet etme kararı aldı.

Tüm dünyanın canlı yayında izlemesi beklenen düğünde dünya siyaset, sanat ve ekonomi dünyasından son derece seçkin davetliler yer alacak.

ARKADAŞ KALMAYI BAŞARDILAR

İngiltere merkezli magazin sitesi E! News'un haberine göre, prensin geçmişte 7 yıl bir beraberlik yaşadığı Davis ile diğer eski sevgilisi Bonas, düğüne bizzat damat tarafından davet edildi. E! News’a konuşan prensin bir yakını, “Harry, Chelsy ve Cressida ile arkadaş kalmayı başardı, dolayısıyla ikisi de düğüne gelecekler.

HALKTAN 2 BİN 640 KİŞİ DAVET EDİLDİ

Prens Harry’nin resmi konutu Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, 19 Mayıs’ta Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’nde yapılacak düğüne halktan 2 bin 640 kişinin davet edildiği kaydedildi.

Bu davetlilerin gelinle damadın gidiş gelişleri, diğer davetlilerin saraya varışları ve geçit törenini izleyecekleri kaydedilen açıklamada, “Çift, İngiltere’nin dört bir yanından kraliyet temsilcileri tarafından seçilecek, güçlü liderlik göstermiş ve topluma hizmet etmiş 1200 gencin de davetli listesine dahil edilmesini istedi” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
prens harry Meghan Markle

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Aile boyu dizi!

Aile boyu dizi!

Yatak pozu

Yatak pozu

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.