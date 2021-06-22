Eski eşinin sokakta silahla yaraladığı kadın, dehşet anlarını anlattı

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde dün, beraberindeki bir kadın ile sokakta yürüyen 43 yaşındaki Gönül Ayvacıoğlu'nu eski eşi Kader Kocayemiş, tabancayla peş peşe 4 el ateş ederek bacaklarından vurdu.

Ayvacıoğlu ile saldırgana karşı koymaya çalışan beraberindeki kadın yere düştü, Kader Kocayemiş ise kaçtı. Yaralı Gönül Ayvacıoğlu hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Kısa sürede yakalanan 50 yaşındaki saldırgan ise, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

BOŞANDIKTAN SONRA SALDIRILARI BİTMEDİ

Seyyar tatlıcılık yapan Kader Kocayemiş ile Gönül Ayvacıoğlu, 23 sene evli kaldı. Evliliklerinden bir erkek, bir de kızları oldu. Koca şiddetine daha fazla dayanamayan Gönül Ayvacıoğlu, 2018'de ayrılmak isteyince çift, anlaşmalı boşandı. Gönül Ayvacıoğlu ardından, imam nikahlı olarak başka birisiyle evlendi. Gündelik işlerle geçimini sağlayan Gönül Ayvacıoğlu'nun iddiasına göre; eski kocası imam nikahlı eşine silahla saldırdı, ardından kendisini hedef aldı. 2018'de kendisine silahla saldırarak, 2 kurşunla yaraladı. Ancak korkusundan şikayetini geri aldı.

"REÇELİN İÇİNE EKMEK KIRINTISI DÜŞTÜ DİYE KADIN DÖVÜLÜR MÜ?"

Taburcu olduktan sonra evinde DHA'ya konuşan Gönül Ayvacıoğlu, "Evlilik zamanlarında da şiddet uyguluyordu. Darptan burnumun döndüğünü bilirim. Reçelin içine ekmek kırıntısı düştü diye bir kadın dövülür mü? Ben 23 sene çocuklarım için sabrettim ama en sonunda 'yeter' dedim, anlaşmalı boşandık. Ben aradım Kader'i dedim ki 'ben evleneceğim' dedim. 'Ne halin varsa gör' dedi ama gitti, benim evleneceğim kişiyi vurdu. 10 gün sonra yakalanmadı, geldi beni de vurdu. Sol bacağımdan vurdu, kalça kemiğim komple parçalandı. Şişli Kuştepe'den Esenyurt'a taşındım. Burayı da buldu. Bir bidon kezzap vardı elinde. Arkasından gördüm, o beni görmedi. Görseydi beni de yakacaktı. İlk vurulmamdan sonra daha kötü şeyler yapar korkusuyla şikayetimi geri aldım" diye konuştu.

"GÖĞSÜMÜ HEDEF ALINCA SİLAHI TUTUKLUK YAPTI"

Gönül Ayvacıoğlu "Ben hiç anlamadım arabaların arasından geldi, çok yakından ateş etti. Sonra patır patır saymaya başladı. Ben yere düştüm. 'Vurma Kader yeter artık, ne olur vurma' diye yalvarıyorum. 'yeter vurdun vuracağın kadar' dedim, poşetle vurmaya başladım. Sonra göğsümü hedef alınca silahı tutukluk yaptı, vuramadı, şans eseri ayaktayım" şeklinde konuştu.

"ACI ÇEKMEKTEN, VURULMAKTAN BIKTIM"

Ayvacıoğlu "İki oldu bunu yapıyor. Artık bu acıyı yaşamak istemiyorum. Gerçekten bu acıyı yaşamak istemiyorum, bıktım artık. Bir kadın boşandı diye neden bu kadar şiddet görüyor, neden? Eğer; ananız, bacınız, kardeşiniz varsa kimse demesin ki, bu benim başıma gelmez. Bıktım artık, vurulmaktan sürekli acı çekmekten bıktım artık, yoruldum, kaldıramıyorum. Psikolojim allak bullak, geceleri uyuyamıyorsun, sokağa çıkamıyorsun. Çıkarken sağına, soluna sürekli bakıyorsun, 'acaba bir yerden çıkacak mı' diye" dedi. (DHA)





