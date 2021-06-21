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  4. İstanbul'da korkunç olay! Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı

İstanbul'da korkunç olay! Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı

21.06.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan kaçtı. Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişiminde bulunduğu bugün gerçekleştirdiği saldırı öncesinde ise 3 gündür olay yerinde elinde çiçekle beklediği kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı. Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü. Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Kader K.'nin daha önce kezzaplı saldırı girişi çevredekiler tarafından engellendiği öğrenildi.

Kader K.'nin saldırıyı gerçekleştirdiği caddede ise 3 gündür elinde çiçekle beklediği kaydedildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Adam birkaç gündür burada çiçekçiyim diyerek dolaşıyordu. Kadınlar gelince bugün de silahla ateş edip kaçtı" dedi.

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(DHA)

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kadına şiddet silahlı saldırı
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