Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski evini yenilerken üzerinde adının yazılı olduğu gizemli bir hediye buldu! Tam 46 yıl boyunca gizlenmiş

Eski evini yenilerken üzerinde adının yazılı olduğu gizemli bir hediye buldu! Tam 46 yıl boyunca gizlenmiş

07.01.2025 12:22
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Tim adındaki bir adam eski evini yenilerken duvarın arkasına gizlenmiş bir hediye bulunca şoke oldu. Çünkü hediye kutusunun üzerinde kendi ismi yazılıydı ve tam 46 yıldır saklanıyordu.

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Tim King adındaki bir adam eski evini yenilerken duvarın arkasına gizlenmiş bir Noel hediyesi buldu ve daha yakından baktığında hediyenin üzerinde kendi adını görünce şok oldu. Banyo duvarının arkasındaki kutunun üzerinde 'Timothy' notunun ekli olduğunu fark etti. Tim videoyu sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede viral oldu.

2

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye, "Neden onu açıp ne olduğuna bakmıyorsun?”,“İçinde ne var?", “Hediyen ne?” ve “Kutuda ne var?” yorumlarını yaptı.

3

DAHA SONRASINDA KUTUYU AÇTI

4

Tim daha sonra uzun süredir elinde olan bir hediye kutusunun açılışını gösteren başka bir video yayınladı. Kutuyu açtığında bunun bir model uçak seti olduğunu keşfetti. Bunun 1978 yılında henüz 6 yaşındayken annesinin kendisine aldığı bir şey olduğu düşünülüyor. Annesine sorduğunda annesi böyle bir hediyeyi hatırlamadığını söylese de 53 yaşındaki adam hediyenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

Düğün kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Yorum yağdı

 Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

Annesinin kıyafeti şoke etti! "Beklediğim bu değildi"

 'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

'Kıyamet günü barınağı' demişti! Tasarım hatası dikkat çekti

 Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

Yılanın ısırdığı adam yoğun bakıma kaldırıldı! Canlı canlı paylaştı

 Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"

Sevgilisi dolandırdı! "Kısa ama çarpıcı"
Express
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Hazine'den yeni gelir kapısı: Tüm işlemler ücretlendirildi

Hazine'den yeni gelir kapısı: Tüm işlemler ücretlendirildi

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı

Mahkum ve gardiyanın +18 görüntüleri gündem yaratmıştı! Cezası kesinleşti

Mahkum ve gardiyanın +18 görüntüleri gündem yaratmıştı! Cezası kesinleşti

Eski evini yenilerken buldu! 46 yıldır gizlenmiş

Eski evini yenilerken buldu! 46 yıldır gizlenmiş

Evin güvenlik kamerasından saniye saniye izledi

Evin güvenlik kamerasından saniye saniye izledi

Ne olduğunu öğrenince boncuk boncuk terledi

Ne olduğunu öğrenince boncuk boncuk terledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.