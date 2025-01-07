Eski evini yenilerken üzerinde adının yazılı olduğu gizemli bir hediye buldu! Tam 46 yıl boyunca gizlenmiş

MYNET|DIŞ HABERLER ABD'nin Illinois eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Tim King adındaki bir adam eski evini yenilerken duvarın arkasına gizlenmiş bir Noel hediyesi buldu ve daha yakından baktığında hediyenin üzerinde kendi adını görünce şok oldu. Banyo duvarının arkasındaki kutunun üzerinde 'Timothy' notunun ekli olduğunu fark etti. Tim videoyu sosyal medyadan paylaştıktan sonra kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiye, "Neden onu açıp ne olduğuna bakmıyorsun?”,“İçinde ne var?", “Hediyen ne?” ve “Kutuda ne var?” yorumlarını yaptı.

DAHA SONRASINDA KUTUYU AÇTI

Tim daha sonra uzun süredir elinde olan bir hediye kutusunun açılışını gösteren başka bir video yayınladı. Kutuyu açtığında bunun bir model uçak seti olduğunu keşfetti. Bunun 1978 yılında henüz 6 yaşındayken annesinin kendisine aldığı bir şey olduğu düşünülüyor. Annesine sorduğunda annesi böyle bir hediyeyi hatırlamadığını söylese de 53 yaşındaki adam hediyenin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ifade etti.