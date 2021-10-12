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  4. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

12.10.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler Ankara’daki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu.

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca mahallesinde bulunan Vista Bağlıca konutlarında meydana geldi.

EŞİ TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yeğeni Hakan Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eşini yatağında hareketsiz bir şekilde bulan Güler’in ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Güler’in hayatını kaybettiğini belirlerlerken Güler’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (İHA)

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Ankara
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