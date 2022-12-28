Eski kainat güzelinden şoke eden hamle! Eşinden ayrıldıktan sonra düğün videosunda öyle bir değişiklik yaptı ki...

TikTok'ta bir video paylaşan Olivia, eşinden ayrıldıktan sonra düğünün kameramanından görüntüleri yeniden düzenlemesini istediğini ve buna "Olivia düzenlemesi" adını verdiğini açıkladı. Yeni videonun yalnızca kendisinin, arkadaşlarının ve ailesinin görüntülerini, onlarla paylaşmış olmaktan her şeye rağmen zevk almak istediğini söylediği anları içeriyordu.

''MİNNETTARIM''

Yeni videoda ayrıca, Olivia'nın gelinlik giymiş halde tek başına koridorda yürüdüğü görüntüler de yer alırken, ses kaydında babasının o gün yaptığı dokunaklı bir konuşma yer alıyordu. Gönderinin açıklama kısmında, "O günü dilediğim gibi hatırlayabildiğim için çok minnettarım" yazan Olivia, bu fikriyle takipçilerinin övgüsünü topladı.

CESUR BULDULAR

Birçok kullanıcı onun bu davranışını oldukça cesur buldu. Benzer ayrılık sürecinden geçen birçok insan onun bu fikrinin kendileri için de harika bir ilham kaynağı olduğundan bahsettiler. Bazıları da onu ve sevdiklerinin ne kadar güzel ve mutlu göründüklerine dikkat çekti.