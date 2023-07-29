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    4. Eski kayınbiraderi tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü! Mezardan kesik başı çaldılar... Nedeni: Dini ayin...

    Eski kayınbiraderi tarafından kafası kesilerek öldürülmüştü! Mezardan kesik başı çaldılar... Nedeni: Dini ayin...

    29.07.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyindeki bir mezarlıkta 31 yaşındaki Sabrina Tavares isimli bir kadın mezarı açıldı. Kafası kesilerek korkunç bir şekilde öldürülen kadının kesik başı hırsızlar tarafından çalındı. Cansız bedeninin başının bulunduğu yere hırsızlar kağıt ve şişeleri bırakırken kesik baş hırsızlığının nedeninin dini bir ayin yapmak olduğu söylendi.

    Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde 31 yaşındaki Sabrina Tavares, eski kayınbiraderi tarafından öldürülmüştü. Vahşi bir cinayete kurban giden kadının mezarında vandalizm olduğuna dair bir şikayet aldı. Araştırdıklarında ise hırsızların mezarın betonunu ezdiği ve tabut kapağının zorla açıldığı fark edildi. Nova Iguaçu'daki mezarlıkta Sabrina'nın başının yerine şişeler ve kağıtlarla birlikte bir kase bırakıldı.

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    DİNİ BİR AYİN İÇİN ÇALINMIŞ

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    Polisler Tavares’in ailesine kızlarının kesilen başının dini bir ayin yapmak isteye hırsızlar tarafından çalındığını söyledi. Polis hırsızlara yönelik araştırmalarını sürdürürken soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığı ifade edildi.

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