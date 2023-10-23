MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski 'kedicik' Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın karşısında neden dans ettiklerine dair ilginç bir yorumda bulundu

Eski 'kedicik' Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın karşısında neden dans ettiklerine dair ilginç bir yorumda bulundu

23.10.2023 13:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar'ın kediciği iken örgüt evinden kaçmayı başaran Ceylan Özgül katıldığı bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de neden Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakıp dans ettikleri oldu.

140journos'un 'Kedicik' belgeselinin ardından Adnan Oktar ve kedicikler hakkında detaylar yine gündem oldu. Eski bir kedicik olan Ceylan Özgül Beyaz TV'de bir programa konuk oldu.

2006 yılında örgüte girdikten yıllar sonra kaçmayı başaran Özgül programda Adnan Oktar örgütünden nasıl kaçtığını anlattı.

“Başka bir örgüt evine geçtim" diyen Ceylan Özgül devamında şunları söyledi:

sss

Eski aşkı cinsel yönelimini değiştirmiş! Eski aşkı cinsel yönelimini değiştirmiş!

BABASINDAN YARDIM İSTEMİŞ

"Bu örgüt evinde de yine bilgisayarımda ve telefonumda takip programları var. Çok limitli bir haberleşme imkanım var. Bir şekilde babamın yeni mail adresini buldum. Ona 'Şu gün şu saatte gönderdim konumdaki evden çıkacağım. Orada olur musun?' diye mesaj gönderdim. O da hiç hayır demedi. Biraz maceralı oldu."

x1080
Hiçbir yere tek gidemediklerini söyleyen Özgül ayrıca kadınların Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakarak neden dans ettiklerini açıkladı.

Genç kadın "Onun istediği bir şey. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bizden istiyor, biz de orada kalmış insanlarız ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F1 tarihinde bir ilk olacak! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladıF1 tarihinde bir ilk olacak! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı
Diva'nın eski eşi bakın artık ne yapıyor? Son hali şaşırttıDiva'nın eski eşi bakın artık ne yapıyor? Son hali şaşırttı
5 ayda 35 kilo verdi! Son haline yorum yağdı 5 ayda 35 kilo verdi! Son haline yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar ele söyledi kadınları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

İnsan yediğinden şüphelendiler! Başından iple bağlayıp yakaladılar

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

"İyi ki indirimdeyken almışım" diyeceksiniz! %50'ye varan indirimler sizi bekliyor

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Tanımadığı kişilerin düğününe gidiyor! Maaşı dudak uçuklattı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Bir anda dengesini kaybetti! 5 metal çubuk gövdesine saplandı

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

Attığınız her adımda konforu hissedin! 1500 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.