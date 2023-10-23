Eski 'kedicik' Ceylan Özgül Adnan Oktar'ın karşısında neden dans ettiklerine dair ilginç bir yorumda bulundu

140journos'un 'Kedicik' belgeselinin ardından Adnan Oktar ve kedicikler hakkında detaylar yine gündem oldu. Eski bir kedicik olan Ceylan Özgül Beyaz TV'de bir programa konuk oldu.

2006 yılında örgüte girdikten yıllar sonra kaçmayı başaran Özgül programda Adnan Oktar örgütünden nasıl kaçtığını anlattı.

“Başka bir örgüt evine geçtim" diyen Ceylan Özgül devamında şunları söyledi:

BABASINDAN YARDIM İSTEMİŞ

"Bu örgüt evinde de yine bilgisayarımda ve telefonumda takip programları var. Çok limitli bir haberleşme imkanım var. Bir şekilde babamın yeni mail adresini buldum. Ona 'Şu gün şu saatte gönderdim konumdaki evden çıkacağım. Orada olur musun?' diye mesaj gönderdim. O da hiç hayır demedi. Biraz maceralı oldu."



Hiçbir yere tek gidemediklerini söyleyen Özgül ayrıca kadınların Adnan Oktar'ın gözlerinin içine bakarak neden dans ettiklerini açıkladı.

Genç kadın "Onun istediği bir şey. Neyi neden yaptığını bilmiyoruz. Bizden istiyor, biz de orada kalmış insanlarız ve yapıyoruz" ifadelerini kullandı.







