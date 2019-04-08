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Eski kocasının yeni eşine 'at' dedi, hapis cezası aldı

BBC BBC
08.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Facebook'ta yaptığı paylaşımda eski kocasının yeni eşi için "at" ifadesini kullanan İngiltere vatandaşı Laleh Shahravesh, ölen eski kocasının cenazesi için gittiği Dubai'de havaalanında gözaltına alındı.

Eski kocasının yeni eşine 'at' dedi, hapis cezası aldı

Kefaletle serbest bırakılan kadının pasaportuna el konuldu.

55 yaşındaki Shahravesh'in, Birleşik Arap Emirlikleri siber suçlar yasasına göre sosyal medyada aşağılayıcı ifadeler kullanma suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Shahravesh, 2016'da yeniden evlenen eski eşinin düğün fotoğraflarının altına yaptığı iki yorumdan ötürü suçlanıyor.

"BENİ BU AT İÇİN TERK ETTİN"

Shahravesh eski eşiyle 18 yıl evli kalmış, bu süre zarfında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8 ay yaşamıştı.

Ardından eşini BAE'de bırakarak kızıyla birlikte İngiltere'ye geri döndü ve ardından boşandı.

Ancak Shahravesh boşandığı eşinin Facebook'ta paylaştığı fotoğraflardan, yeniden evlendiğini gördü ve fotoğrafların altına Farsça "Umarım toprağın altına girersin aptal. Belanı bul. Beni bu at için terk ettin" yazdı.

Shahravesh'in eski kocasının Dubai'de yaşayan yeni eşi, bu yorumlardan ötürü şikayete bulundu.

BAE'nin siber suçlar yasasına göre, sosyal medyada başka bir kişi için aşağılayıcı ifade kullanlar para cezası ve hapisle cezalandırılabiliyor.

Shahravesh yorumları İngiltere'deyken yazmış olsa bile Dubai'de iki yıl hapis cezası ve 50 bin sterlin para cezası alabilir.

Shahravesh'in kalp krizi geçirerek ölen eski kocasının cenazesi için 10 Mart'ta Dubai'ye gittiğinde havaalanında gözaltına alındığı, kızının da o sırada yanında olduğu, olayın ardından 14 yaşındaki kızın tek başına İngiltere'ye geri uçmak zorunda kaldığı açıklandı.

BAE'de gözaltına alınanlara yardım eden kuruluş "Detained in Dubai"nin kurucusu avukat Radha Stirling, Shahravesh'in kefaletle serbest bırakıldığını, ancak yetkililer tarafından pasaportuna el konulduğunu ve bir otelde yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Stirling "Hiçkimse BAE'deki siber suç kanunlarının ne kadar ciddi olduğunun farkında olamaz. İngiltere Dışişleri Bakanlığı turistleri bu konuda uyarmalı" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, bir çocuğu bulunan Shahravesh'e gerekli desteğin verildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
eski eş at hapis cezası

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