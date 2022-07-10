Eski Love Actually yıldızı Denise Richards’in kızı annesiyle seksi pozlarını satacağını açıkladı! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi

Denise Richards’ın kızı Sami sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesiyle birlikte yağacağı yeni projesinin detaylarından bahsetti. Sosyal medya paylaşımda Sami, “Bildiğiniz gibi yakında annemle çekim yapacağım. İkimizinden de size ekstra özel ve tatlı bir video gelecek” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA KULLANICILARI ELEŞTİRDİ

Anne ve kızının işbirliği yapmayı planladıklarını açıklamasının sonrasında hayranları ikiliyi eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı ikilin gönderisine, “İki çocuk annesi olarak bunu son derece rahatsız edici buluyorum. Çok iğrendim” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu son deece uygunsuz ve iğrenç” yorumunu ekledi.



