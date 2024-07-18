Eski manken Ebru Şancı kocasının doğum gününü kutladı! Alpaslan Öztürk kutlamayı beğenmeyince kendini tutamadı

MYNET- Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, düğünlerini ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Evlendikten sonra podyumları bırakan Ebru Şancı son dönemde magazin programlarında yorumcu olarak yer aldı.

KUTLAMAYI BEĞENMEDİ

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü manken son olarak kocasının doğum gününü kutladı. Eşi ve çocuklarının olduğu bir kareyi paylaşan Şancı o karenin altına 'nice mutlu yıllara' yazdı.

YORUMU GÜNDEM OLDU

Alpaslan Öztürk ise karısının bu kutlamasını beğenmeyince kendini tutamadı ve 'yedi kat yabancının daha samimi kutlar insan' yazdı.

Alpaslan Öztürk'ün bu yorumu kısa sürede gündem oldu ve 'çok haklı bir isyan' gibi yorumlar yapıldı.