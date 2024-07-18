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Eski manken Ebru Şancı kocasının doğum gününü kutladı! Alpaslan Öztürk kutlamayı beğenmeyince kendini tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.07.2024 10:03
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Bir dönem podyumların en çok aranan isimlerinin başında gelen Ebru Şancı futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendikten sonra modellik kariyerini bıraktı. Podyumların ardından magazin programlarında boy gösteren Şancı şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak kocasının doğum gününü kutlayan Ebru Şancı o paylaşımıyla gündem oldu.

Eski manken Ebru Şancı kocasının doğum gününü kutladı! Alpaslan Öztürk kutlamayı beğenmeyince kendini tutamadı

MYNET- Eski manken Ebru Şancı ile futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çift, düğünlerini ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.

Evlendikten sonra podyumları bırakan Ebru Şancı son dönemde magazin programlarında yorumcu olarak yer aldı.

ŞANSI

KUTLAMAYI BEĞENMEDİ

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü manken son olarak kocasının doğum gününü kutladı. Eşi ve çocuklarının olduğu bir kareyi paylaşan Şancı o karenin altına 'nice mutlu yıllara' yazdı.

YORUMU GÜNDEM OLDU

Alpaslan Öztürk ise karısının bu kutlamasını beğenmeyince kendini tutamadı ve 'yedi kat yabancının daha samimi kutlar insan' yazdı.

ebru şancı paylaşım

Alpaslan Öztürk'ün bu yorumu kısa sürede gündem oldu ve 'çok haklı bir isyan' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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