Eski Nijerya kralının Türk gelini! Kayınailesinin evini gezdirince sosyal medyada gündem yarattı... "Kayınpederimin iki eşi varmış"

Sosyal medyada Cansu Sancaktar Nnonye kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın eski Nijerya kralının kayınpederi olduğunu söyleyince bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Eşinin doğduğu evi gösterdiği sosyal medya paylaşımında Sancaktar, "Kayınvalidem ve kayınpederimin evini geziyoruz. Kayınpederim yedi sene önce vefat etti. Kendisi ölmeden önce kraldı. Bu nedenle kapı biraz heybetli ve kapıda ismi yazıyor. Eşim gördüğünüz üzere girer girmez hemen sağ tarafa gidiyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü kayınpederim ölünce sol tarafı ilk hanıma sağ tarafı benim kaynanama veriyorlar. Evet iki eşi varmış" ifadelerini kullandı.

Ardından kayınvalidesine ait olduğunu söylediği kısmı göstermeye devam eden Sancaktatr, "Kral olduğu için taht benzeri bir obje görüyoruz. Kendi heykeli var. Arkada bir asker heykeli var. Bahçede mango ağaçları,palmiye ağaçları leziz" diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları Sancaktar'ın gönderisi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kral gelini çok havalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kralın evi böyleyse gerisini düşünemedim" yorumunu yaptı.







