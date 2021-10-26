Eski Playboy güzeli Jenna Bentley: Seks yapan insanlar arasında ünlü isimler vardı

Eski bir Playmate güzelleri olan Jenna Bentley açıklamalarıyla gündeme geldi. Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'ın destansı Cadılar Bayramı partilerinin perde arkasını anlatan ünlü isim her detayı söyledi.

Jenna Bentley, Cadılar Bayramı partilerinde vücutlarının boya ile kaplandığını ve her yerde seks yapan insanlar olduğunu söyledi. Bentley ayrıca, seks yapan insanlar arasında ünlü yüzlerin de bulunduğunu ve bu insanları seks yaparken seyrettiklerini sözlerine ekledi.

"HER YERDE SEKS YAPIYORLARDI"

18 yaşında ilk partisine katıldığını söyleyen Bentley "Tamamen çırılçıplak orada durdum ve beni boyadılar" dedi. Ünlü model ayrıca "Her yerde seks yapan insanlar vardı. Orada ünlü müzisyenler, politikacılar ve ünlüler olduğunu varsayabilirsiniz. Çok eğlenceliydi. Keşke duvarlar konuşabilseydi" yorumunda bulundu.



Jenna Bentley ayrıca o partilerle ilgili "O kadar yoğun bir deneyimdi ki, kadınlara ilgi duyduğumu ilk kez gerçekten anladım" itirafında bulundu.



